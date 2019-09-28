حوالي 30 من قادة العالم يشاركون في مراسم وداع جاك شيراك

وفي وقت سابق صرح الناطق باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أنه من المقرر أن يتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى باريس لحضور مراسم وداع الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك.

وأوردت محطة إذاعة "أوروبا 1"، نقلا عن قصر الشانزليزيه، أنه بالإضافة إلى بوتين، سيحضر الحفل رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، والقائم بأعمال رئيس الوزراء البلجيكي تشارلز ميشيل، والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود هونكر وآخرون.

وتوفي جاك شيراك، يوم الخميس الفائت عن عمر يناهز 87 عاماً، وهو محاطاً بأقاربه. وشغل شيراك، منصب رئيس فرنسا من عام 1995 إلى 2007. وسيجري دفن الرئيس الفرنسي الأسبق في مقبرة مونتبارناس في باريس بجانب ابنته الكبرى لورانس.

هذا وجرى إعلان يوم الاثنين الموافق 30 أيلول/سبتمبر، يوم حداد وطني على الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، وسيصلى على جثمانه في كنيسة سان سولبيس في باريس، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزعماء الدول الأخرى. وستقام يوم غد الأحد، مراسم وداع وطنية لشيراك في دار المعوقين.