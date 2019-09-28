وفاة العشرات بسبب الأمطار الغزيرة شمالي الهند

لقي نحو 50 شخصا مصرعهم خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة هطول أمطار غزيرة في ولاية ،أوتار براديش، شمالي الهند.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مفوض الإغاثة في الولاية ، جي إس بريادارشي، أن عدد الوفيات في الحوادث الناتجة عن الأمطار الغزيرة والأمطار بلغ 48 في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف المفوض أن الأمطار ألقت أضرارا بنحو 580 ألف شخص فس الجزء الشرقي من الولاية، والذي يتعرض لخطر الفيضانات.

وشهدت الولاية، وهي أكبر ولاية هندية، سقوط أمطار على نحو متواصل خلال الأيام الماضية وسجل تدفق المياه في الأنهار عدة درجات فوق مستويات التحذير.

ولقي 11 شخصا على الأقل حتفهم يوم الخميس، فيما يعتبر ستة أشخاص في عداد المفقودين بعد سقوط سيول على مدينة بوني والمناطق المجاورة لها.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي سقطت في أجزاء كثيرة من البلاد في فيضانات أغرقت حقول الذرة والأرز كما تسببت في وفيات في بعض الحالات.