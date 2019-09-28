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19:40 28 سبتمبر/ أيلول 2019
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    جنود يقفون بجانب صورة لرئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي قبل دفن جثمانه في قريته الريفية في كوتاما، 28 سبتمبر/أيلول 2019

    بالصور... دفن جثمان روبرت موغابي في مسقط رأسه

    © REUTERS / PHILIMON BULAWAYO
    العالم
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    وري جثمان رئيس زيمبابوي السابق، روبرت موغابي، الثرى اليوم السبت، في قرية كوتاما مسقط رأسه، لينتهي نزاع طويل بين أسرته وحكومة خلفه الرئيس الحالي إمرسون منانجاجوا حول مكان دفته.

    وحكم "موغابي" زيمبابوي 37 عاما بعد استقلالها عام 1980، وكان شخصية مثيرة للاستقطاب، إذ أحبه البعض لدوره في كفاح تحرير بلاده، وكرهه البعض الآخر لأنه حكم دولة واعدة بسياسات اقتصادية مأساوية كما قمع معارضيه، وفقا لرويترز.

    وتوفي موغابي في مستشفى في سنغافورة في السادس من سبتمبر/أيلول عن 95 عاما، وكان يشعر قبل وفاته بالمرارة من تآمر حلفائه السابقين، ومن بينهم منانجاجوا، للإطاحة به في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

    نعش الرئيس الزيمبابوي السابق روبرت موغابي في موقع دفن في كوتاما، زيمبابوي، 28 سبتمبر/أيلول 2019
    © REUTERS / PHILIMON BULAWAYO
    نعش الرئيس الزيمبابوي السابق روبرت موغابي في موقع دفن في كوتاما، زيمبابوي، 28 سبتمبر/أيلول 2019

    وقال أفراد في أسرته إنه أبلغهم بأنه لا يريد أن يترأس "من عذبوه" مراسم دفن جثمانه.

    وبعد صلاة أداها قس كاثوليكي وكلمات ألقاها أفراد في الأسرة تم دفن جثمان موغابي في فناء مسكنه الريفي دون المراسم الكبرى التي تصاحب عادة دفن جثامين الأبطال الوطنيين.

    غريس موغابي، أرملة الرئيس الزيمبابوي السابق روبرت موغابي تقف وراء إكليل من الزهور في موقع دفنه في كوتاما، زيمبابوي، 28 سبتمبر/أيلول 2019
    © REUTERS / PHILIMON BULAWAYO
    غريس موغابي، أرملة الرئيس الزيمبابوي السابق روبرت موغابي تقف وراء إكليل من الزهور في موقع دفنه في كوتاما، زيمبابوي، 28 سبتمبر/أيلول 2019

    وشهدت الدفن أرملته غريس وأولاده وأقاربه ومسؤولون في الحكومة.

    وبينما يوارى جثمانه الثرى، شوهدت غريس التي غطت وجهها بغطاء أسود، وبرفقتها ابنتها وأولادها، تنتحب وتمسح دموعها.

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    الكلمات الدلالية:
    تشييع جنازة, العالم, أفريقيا, زيمبابوي, روبرت موغابي, موغابي
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