مسؤول إيراني يطالب واشنطن بدفع 150 مليون دولار إذا أرادت العودة للاتفاق النووي

طهران-سبوتنيك.نقل التلفزيون الإيراني عن أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني اللواء السابق في الحرس الثوري الايراني قوله، اليوم الأحد "إذا أرادت أمريكا العودة للاتفاق النووي فيجب عليها دفع 150 مليون دولار تعويضا لإيران عن خسائرها".

وأضاف رضائي "نريد ظروفا جديدة أوسع من الاتفاق النووي لكي تعوض الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن كل الخسائر الذي تسببها خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق"، متابعا "المواجهة والحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية دخلت مرحلة جديدة".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن في أيار/ مايو الماضي أن بلاده اتخذت خطوتين استراتيجيتين بوقف بيع اليورانيوم المخصب الفائض عن الـ 300 كغ، ووقف بيع الماء الثقيل الفائض عن 130 كغ، مؤكدا أنها أمهلت أطراف الاتفاق النووي مدة 60 يوما لتأمين مصالح إيران في النفط والتعاملات البنكية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 أيار/ مايو 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة ضد إيران عبر مرحلتين أولهما في أب/ أغسطس الماضي، بينما دخلت الحزمة الثانية حيز التنفيذ في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر وتستهدف صادرات النفط، والبتروكيماويات، والطاقة.