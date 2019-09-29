إيران تطالب واشنطن بدفع 150 مليون دولار شرط عودتها للاتفاق النووي

طالب أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي، اليوم الأحد، بدفع تعويض قدره 150 مليون دولار إذا أرادت العودة للاتفاق النووي.

القاهرة - سبوتنيك . ونقل التلفزيون الإيراني، عن أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني اللواء السابق في الحرس الثوري الايراني قوله،"إذا أرادت أمريكا العودة للاتفاق النووي فيجب عليها دفع 150 مليون دولار تعويضا لإيران عن خسائرها".

وأضاف رضائي: "نريد ظروفا جديدة أوسع من الاتفاق النووي لكي تعوض الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن كل الخسائر الذي تسببها خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق"، متابعا "المواجهة والحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية دخلت مرحلة جديدة".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 8 مايو/ أيار 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، عام 2015، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة استهدفت فيها الإدارة الأمريكية تجفيف الموارد المالية الإيرانية، وفرض عقوبات على مشتري النفط الخام الإيراني ومنتجاته، وردت إيران على ذلك بإعلانها مؤخرا أنها لن تلتزم بمجموعة أخرى من المعايير التي تم الاتفاق عليها عام 2015، واتخذت ثلاث خطوات في طريق تقليص تعهداتها النووية، كان آخرها في 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، عندما رفع القيود على أبحاث ومستوى تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي.