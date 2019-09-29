انتهاء جلسة مفاوضات حزبي "الليكود" و"أزرق أبيض" دون نتائج

انتهت جلسة مفاوضات بين فريقي حزبي "الليكود" بزعامة رئيس الحكومة الإسرائيلي المُكلف بنيامن نتنياهو، و"أزرق أبيض" بزعامة بني غانتس لتشكيل ائتلاف حكومي جديد برئاسة نتنياهو دون نتائج.

وأفادت قناة "أي 24 نيوز" ظهر اليوم الأحد "جلسة المحادثات اختتمت بين حزب (الليكود) وتحالف (ازرق ابيض) التي استغرقت ساعتين في مبنى الكنيست صباح اليوم بدون نتائج تذكر".

وأضافت القناة "شخصيات من حزب الليكود طلبت من نتنياهو عدم التسرع بإعادة خطاب التكليف ومحاولة جذب أحزاب أخرى لحكومته".

وصرح مندوبو تحالف "أزرق ابيض" الذي يتزعمه غانتس، عند مغادرتهم الجلسة بأن "حزب الليكود متمسك بمواقفه وبتحالفه مع كتلة اليمين التي تضم ثلاثة أحزاب أخرى معه وانه يفاوض باسم الكتلة بأحزابها الأربعة وليس باسم الليكود لموحده".

ونقلت القناة تصريحات لمسؤولين في حزب "الليكود" قالوا إن "تحالف (أزرق أبيض) لم يقدم أي إجابة حول موقفهم من طرح الرئيس الإسرائيلي ريفلين لجسر الهوة بين المواقف".

وقال مسؤول في الحزب "من يريد التفاوض لا يتصرف بهذا الشكل".

وكان وفدا التفاوض لكل من تحالف "أزرق ابيض" وحزب "الليكود" التقيا صباح اليوم في مبنى الكنيست لمواصلة المحادثات بينهما حول سبل الخروج من أزمة تشكيل الحكومة الجديدة.

وكانت جهات مسؤولة في حزب الليكود، قد صرحت قبيل الجلسة بأنه "في حال أصر تحالف (ازرق ابيض) على رفض مقترحات الرئيس الإسرائيلي ريفلين للخروج من الأزمة، فإن ثمة احتمالات جدية بأن يعيد رئيس الوزراء نتنياهو خطاب التكليف الى الرئيس ريفلين لعدم تمكنه من تشكيل الحكومة".

وقالت القناة بأن شخصيات من حزب "الليكود" تقترح أن "يظهر نتنياهو للجمهور الإسرائيلي أنه قام بكل ما هو ممكن من اجل تشكيل حكومة وحدة"، وطالبت هذه الشخصيات نتنياهو "بالتوجه إلى حزب إسرائيل بيتنا، وحزب العمل".

من جانبهم، قال مسؤولون في حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان "في حال تلقوا دعوة للتفاوض من حزب الليكود فإنهم سيستجيبون لها وسيجلسون على طاولة المفاوضات".