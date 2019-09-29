جونسون يعتذر من ملكة بريطانيا والسبب

ووفقا لصحيفة "صنداي تايمز" أثار قرار تعليق البرلمان جدلا كبيرا لدى العائلة المالكة حتى قبل أن إعلان المحكمة العليا أنه غير قانوني".
وفي 24 أيلول /سبتمبر، قضت المحكمة العليا في بريطانيا بأن قرار جونسون تعليق البرلمان في الفترة التي تسبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "غير قانوني" واعتبرته "لاغيا ولا تأثير له".
وفي 28 آب / أغسطس، وافقت الملكة إليزابيث الثانية على طلب رئيس الحكومة تعليق أعمال البرلمان ابتداءً التاسع من سبتمبر / أيلول، وحتى 14 تشرين الأول / أكتوبر.
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