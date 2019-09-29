حوالي 15% من الأجانب في كوريا الجنوبية مهاجرون غير شرعيين

أظهر تقرير اليوم الأحد أن حوالي 15% من الأجانب المقيمين في كوريا الجنوبية هم مهاجرون غير شرعيين، ويشكل التايلنديون أكبر مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين.

وأشار تقرير لوزارة العدل الكورية الجنوبية، إلى أن إجمالي الأجانب الذين يقيمون في كوريا الجنوبية دون إذن حتى شهر يوليو/تموز بلغ 370,889 أجنبي ، أي ما يعادل نسبة 15% من إجمالي عدد الأجانب المقيمين في البلاد، من السكان المهاجرين غير الشرعيين، بلغ عدد السكان التايلنديين 140 ألف شخصا، وهو ما يمثل حوالي 40% من المقيمين في كوريا الجنوبية دون إقامة، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وأضافت الوكالة أن هذا الرقم يجعل التايلنديين أكبر مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين ويمثل زيادة قدرها ثلاثة أضعاف عن عدد 52 ألف تايلندي كانوا يقيمون في كوريا الجنوبية بشكل غير قانوني في نهاية عام 2015.

وجاء الصينيون كثاني أكبر مجموعة قومية من المهاجرين غير الشرعيين، حيث بلغ عددهم 70 ألف شخص حتى يوليو/تموز.

كما أظهر التقرير أن كوريا الجنوبية شهدت ارتفاعا في عدد المهاجرين غير الشرعيين من كازاخستان ثمانية أضعاف منذ نهاية عام 2015 إلى 10707 حتى يوليو/تموز.

وأوضح التقرير أيضا أن حوالي نصف عدد المهاجرين غير الشرعيين في كوريا الجنوبية دخلوا البلاد من خلال برنامج الإعفاء من التأشيرة وأن 271 مهاجرًا غير شرعي قد وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم مخدرات اعتبارًا من أغسطس، ارتفاعًا من 172 في عام 2018.