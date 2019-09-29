مقتل 17 طالبا في حادث مروري بتايلاند

ووفقا لمصدر في الشرطة المحلية وقع الحادث اليوم الأحد في مدينة سيساكيت الواقعة بالقرب من الحدود مع كمبوديا عندما كانت الحافلة تتحرك بسرعة عالية واصطدمت بعمودين على جانب الطريق وانقلبت.

وتوفي 12 طالبا كانوا جالسين في مؤخرة الحافلة الصغيرة على الفور وتوفي خمسة أشخاص أثناء نقلهم إلى المستشفى متأثرين بجراح خطيرة.

ويقوم ضباط الشرطة بفحص كاميرات المراقبة في مكان الحادث كما يتم استجواب السائق بعد أن يتعافى من أجل تحديد سبب الحادث.