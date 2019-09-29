بفكرة يابانية… تخلص من مشاكل الأطفال داخل الطائرة

ابتكرت شركة يابانية طريقة فريدة للتخلص من إزعاج الأطفال، خلال رحلة الطيران، وهو الأمر الذي يمثل مشكلة بالنسبة لبعض المسافرين.

ووفرت خطوط الطيران اليابانية للمسافرين، على متن الرحلات التابعة لها خدمة تعتبر فريدة من نوعها للابتعاد عن المقاعد، التي يشغلها أطفال بسبب إزعاجهم في الرحلات الطويلة، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

ويتم ذلك قبل حجز التذاكر، حيث توفر الشركة ميزة نظام الحجز الخاص بالخطوط اليابانية على الإنترنت، التي تشير إلى المقاعد التي سيشغلها أطفال رضع حتى عمر سنتين.

وأوضح موقع الخطوط الجوية اليابانية على الإنترنت أن الركاب الذين يسافرون مع أطفال تتراوح أعمارهم بين ثمانية أيام وعامين، والذين يختارون مقاعدهم على موقع الخطوط اليابانية الإلكتروني، سيظهر لهم رمز الطفل على شاشات المقاعد التي يختارونها، وهو ما يسمح للآخرين بالتعرف، مسبقا، على طبيعة الركاب المحيطين بمقعده.

وانتشرت الخدمة بصورة واسعة، وتداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالب بعضهم بأن تلون تلك الخدمة إجبارية، على خطوط الطيران.