مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة بولاية فلوريدا الأمريكية

قتل ثلاثة أشخاص، يوم الأحد، في حادث تحطم طائرة صغيرة بوسط ولاية فلوريدا الأمريكية.

وبحسب شبكة "آي بي سي" الأمريكية، تحطمت الطائرة "سيسنا 421" في منطقة مليئة بالأشجار قبالة الطريق الدولي 44 في ديلاند، حوالي الساعة 4 مساء بالتوقيت المحلي".

Three people killed after small plane crashes and catches fire in Central Florida. https://t.co/AnxrHAaiQ0 — ABC News (@ABC) September 29, 2019

وقال بيان صادر عن مكتب شريف مقاطعة "فولوسيا"، التي وقع بها الحادث، "إن المسعفين اكتشفوا الضحايا الثلاثة في مكان الحادث دون نبض".

ورأى العديد من الأشخاص في المنطقة الطائرة تنخفض، وتم إغلاق جزء من الطريق السريع بعد الحادث. في لم يتم الكشف عن هويات الضحايا.

تم إخطار الإدارة الفيدرالية للطيران والسلامة الوطنية للنقل، بحادث التحطم ولا توجد معلومات إضافية عن الحادث، وفقا للشبكة الأمريكية.