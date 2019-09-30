أول تعليق من إيران على وساطة لحل الأزمة مع السعودية

أكدت إيران، أن "هناك دولا عديدة تسعى لتقريب وجهات النظر بين الرياض وطهران"، مشددة على أن "فرصة حل الخلافات عبر الحوار قائمة دائما".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "دائما هناك فرصة بحل الخلافات عن طريق الحوار، وهناك العديد من الدول التي تسعى لتقريب وجهات النظر بين طهران والرياض".

وأضاف موسوي "إيران أعلنت أنها ترحب بهذه المبادرات وجاهزة لأخذها على محمل الجد، لكن الطرف المقابل يبني على أوهام فارغة ولا يقبل هذه المبادرات".

وتابع: "لا نريد الحرب للمنطقة، ونأمل أن لا تقع أي حرب فيها"، لافتا "حماية المنطقة تكون من خلال دولها ودون أي تدخل أجنبي".

يتبع...