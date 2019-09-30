الفيضانات تقتل 113 شخصا في شمال الهند... فيديو وصور

قال مسؤولون، اليوم الاثنين، إن أمطارا غزيرة أودت بحياة 113 شخصا على الأقل في ولايتي أوتار براديش وبيهار في الهند خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث اجتاحت مياه الفيضانات مدينة كبرى وغمرت مستشفى ودفعت السلطات إلى إجلاء نزلاء من أحد السجون.

وعادة ما تأخذ الأمطار الموسمية، التي تبدأ في يونيو/ حزيران، في الانحسار في أوائل سبتمبر/ أيلول، لكن الأمطار الغزيرة استمرت في أنحاء من البلاد هذا العام، وفقا لـ "رويترز".

#Patna is not #Mumbai.#Patna is not #Chennai.



We poor people of Bihar are only meant to give 39 seats.



We beg for Special Status, but we never get. 🙏



We are born to face ruthless calamity by nature & disaster brought by govt. #BiharRains #नवरात्रि Pray for us. 🙏 pic.twitter.com/fuKunU36sd — RITURAJ SINGH (@ThinknThought) September 29, 2019

وذكر مسؤول أن 93 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في ولاية أوتار براديش منذ، يوم الجمعة، بعد أن تعرضت مناطقها الشرقية لأمطار موسمية غزيرة.

وقال ضابط الشرطة سانتوش فيرما إن ارتفاع مستويات المياه دفع السلطات إلى نقل 900 سجين من سجن في منطقة باليا الشرقية.

The video is of a poor Rickshawalla from Patna. You may cry by understanding his pain and cries.



Bihar is drowned & India is busy with #IndiasPrideModi #TheBigBillionDays



How can we celebrate if poor people in our own country are crying? #BiharRains



Do we have a heart? pic.twitter.com/UafaMNViJZ — RITURAJ SINGH (@ThinknThought) September 28, 2019

وذكر مسؤول في حكومة ولاية بيهار المجاورة، وهي منطقة زراعية ضربتها الفيضانات في وقت سابق هذا العام، أن عدد قتلى الأمطار الأخيرة بلغ 20 اليوم الاثنين.

मेरे प्रिये बिहारवासियों,



हम बिहारी हैं, और देश के लिए गाली भी |



पहले हम विकास के लिए लालू जी को कोसते थे, और अब @NitishKumar जी को |



हमारे राज्य के जितने विधायक, सांसद, विपक्ष हैं सबकी आत्मा मर चुकी है |



आप कोई भ्रम,उम्मीद न पाले बस वोट दें और गाली सुनें | #BiharRains pic.twitter.com/BXwIM2FGog — RITURAJ SINGH (@ThinknThought) September 29, 2019

وتعرضت مدينة باتنا، عاصمة بيهار، والتي يقطنها نحو مليوني نسمة، لأضرار بالغة حيث غمرت مياه الأمطار الغزيرة الكثير من الشوارع ودخلت المنازل والمتاجر ومستشفى كبيرا. ونشرت السلطات في بعض الأجزاء قوارب لإنقاذ السكان.