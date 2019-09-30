الخارجية الروسية: موسكو على اتصال دائم مع طالبان وتعترف بالانتخابات الأفغانية

أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان، مدير القسم الآسيوي الثاني في وزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، أن موسكو على اتصال دائم مع طالبان.

موسكو - سبوتنيك. وقال كابولوف للصحفيين: "الاتصالات غير المباشرة معنا لا تنقطع أبدا، فأنا على اتصال دائم معهم".

وتابع كابولوف فيما يخص الانتخابات، قائلا: "نحن نعترف، إذا كان سيتم التأكيد رسميا على ذلك، رغم نسبة المشاركة المنخفضة، لكن كانت هذه الانتخابات مع ذلك قريبة من شيء نعتبره نزيها وشفافا ونحن نعترف بها. ولكن الأمر يعود للشعب الأفغاني وليس اعترافنا هو المهم، ولكن الشعب الأفغاني يجب أن يعترف بأن الفائز هو قانوني. من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، ستكون النتائج الرسمية في 19 أكتوبر، دعنا ننتظر".

وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي "ناتو" من جهة، وبين حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من البلاد من جهة أخرى، في وقت يقوم تنظيم "داعش" الإرهابي بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.