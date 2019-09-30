انفجار ناقلة نفط تحمل 25 ألف طن من الوقود في كوريا الجنوبية... فيديو

انفجرت ناقلة نفط، في حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي لكوريا الجنوبية، في ميناء مدينة أولسان الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة الكورية، وكانت تحمل علم جزر كايمان.

ووثق عدد من الشهود العيان الكارثة، حيث تظهر مقاطع الفيديو الانفجار الضخم والأشبه بالانفجار النووي. ووفقا لوسائل الإعلام، فقد وصلت ألسنة النيران إلى الناقلة المجاورة " Bow Dalian".

ويشار إلى أن حوالي 25 من العاملين على متن الناقلة، بما في ذلك الروس والفلبينيين، لم يصابوا بجروح، وقد تم إجلاء طاقم الناقلة المجاورة أيضا البالغ عددهم 21 بحارا.

بينما تم إرسال 18 شخصا إلى المستشفى تفاوتت إصاباتهم بين المتوسطة والخطيرة.

On the 28th in #Ulsan, southeastern #SouthKorea, an explosion occurred on a ship anchored at the port and nine crew members were injured. According to the authorities, the fire has been burned to another ship ...

pic.twitter.com/8QJs4UNiQr — Jeremy Song (@tezuma75) September 28, 2019

وقال أحد رجال الإنقاذ: "لقد تم إخماد الحريق بشكل كامل، حيث لم يؤد الانفجار إلى أي تأثير في عمل المحطة. وكانت السفن راسية هناك من أجل عمل إصلاحات".

ووفقا لمسؤولين محليين، فإن خفر السواحل الآن يقوم بالتحقيق في مسببات الحادثة.