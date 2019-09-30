إقامة قسرية للاجئ سوري داخل مصح نفسي في ألمانيا

حولت المحكمة الإقليمية في مدينة ماغديبورغ بولاية ساكسونيا أنهالت الألمانية، رجلا سوريا إلى مصح الأمراض النفسية لفترة غير محددة، وذلك بعد اعتدائه على طالب وطالبة في الترام بماغديبورغ دون سبب.

ونقلت قناة "ميتل دويتشر روندفوك" التلفزيونية أن المحكمة الإقليمية أفادت بأن الشاب السوري البالغ من العمر 34 عاما غير مؤهل للمسائلة الجنائية.

وأوضحت رئيسة المحكمة بأن المتهم مريض نفسيا ومن الممكن أن تتفاقم حالته مما يعرض حياة الناس للخطر على حد تعبيرها، لذلك تم البت بوضعه في المصح لفترة يقررها الأطباء لاحقا.

وأكدت المحكمة بأنه سيتم فحص حالة المتهم الصحية كل عامين للتأكد من تجاوبه للعلاج النفسي.

وتعود حالة الاعتداء إلى العام الماضي، حيث أثارت ضجة كبيرة بعد أن هاجم الشاب السوري تلميذة في ترام بماغديبورغ وانهال عليها باللكمات على وجهها، وحين تدخل طالب جامعي لمساعدة الفتاة، هاجمه الشاب السوري بركلات على رأسه، مما أدى لتعرضه لإصابة بالغة.

واعترف الشاب السوري خلال جلسات المحاكمة بالتهم الموجهة له، وقدم الاعتذار لضحاياه بعد أن أقر بأنه استهلك كمية من الحشيش والمارغوانا قبل هجومه.