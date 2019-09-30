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16:58 30 سبتمبر/ أيلول 2019
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    الرئيس الإيراني حسن روحاني

    روحاني: مشاركة إيران في "الأوراسي" فرصة للحصول على مخرج من العقوبات الأميركية

    © REUTERS / OFFICIAL IRANIAN PRESIDENT WEBSI
    العالم
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    قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن مشاركة إيران في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي فرصة للحصول على مخرج من العقوبات الأميركية وتوثيق العلاقات التجارية مع تلك الدول.

    الرئيس الإيراني حسن روحاني
    © REUTERS / Abdullah Dhiaa Al-deen
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    طهران - سبوتنيك. وأكد روحاني أنه سيناقش العلاقات التجارية مع روسيا خلال اجتماع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

    وأعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيعقد مباحثات ثنائية مع كل من الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ورئيس الوزراء الأرمني، نيقول باشينيان، على هامش جلسة مجلس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الأعلى بالعاصمة الأرمينية يريفان.

    وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "يشارك الرئيس الروسي بوتين في جلسة المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في العاصمة الأرمينية يريفان، في الأول من تشرين الأول/أكتوبر. بالإضافة إلى قادة الدول الأعضاء في المجلس الاقتصادي الأوراسي (أرمينيا، بيلاروس، كازاخستان، قيرغيزستان وروسيا) ، وتمت دعوة رئيس مولدوفا كرئيس دولة مراقبة في الاتحاد، بالإضافة إلى رئيس إيران ورئيس وزراء سنغافورة كضيوف شرف".

    وأضاف البيان، بأن بوتين، سيعقد على هامش الجلسة، مباحثات مع رئيس الوزراء الأرمني، نيقول باشينيان، والرئيس الإيراني، حسن روحاني.

    وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء سيناقش قضايا الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وآفاق تطوير عمليات التكامل والمهام المحددة لتحسين أداء السوق الموحدة وتوسيع التعاون في القطاعات الرئيسية للاقتصاد.

    وجرى الأعداد لمصادقة الزعماء على المفهوم الخاص بتشكيل السوق المالية المشتركة للاتحاد، وميزانية الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لعام 2020 وعدد من القرارات بشأن تنسيق التشريعات في مجال النقل والطاقة، كما ومن من المتوقع أيضاً، أن يتم الاتفاق على الاتجاهات الرئيسية للأنشطة الدولية للاتحاد لعام 2020 وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة.

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    الكلمات الدلالية:
    إيران, روحاني
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