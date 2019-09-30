سوريا: قرار مجلس الشيوخ الأمريكي حول هونغ كونغ تدخل سافر في شؤون الصين

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين اليوم إن هذا القرار الأمريكي يعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للصين ويجافي الواقع وحقيقة ما يحصل في هونغ كونغ من قبل بعض القوى المتطرفة التي تجري إدارتها من الخارج وخاصة من قبل قوى الهيمنة والغطرسة التي تمثلها الإدارة الأمريكية بهدف خلق المشاكل للصين والإساءة إلى صورتها على الساحة الدولية والحيلولة دون الانطلاقة المتصاعدة للصين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة حضورها المتنامي على المسرح الدولي، كما نقلت وكالة "سانا".

وتابع المصدر أن الجمهورية العربية السورية تجدد وقوفها التام إلى جانب جمهورية الصين الشعبية ودعمها الثابت لمبدأ الصين الواحدة فإنها تدعو الأطراف الخارجية الواهمة إلى احترام سيادة الصين والتوقف عن التدخل في شؤونها الداخلية وإدراك أن العالم قد تغير وأن نظام القطبية الأحادية في طور الزوال وأن إقامة نظام عالمي جديد يحترم سيادة جميع الدول وحقها في العيش بأمن ورخاء وحده الكفيل بضمان الاستقرار والأمن الدوليين والرفاه لكل الشعوب.

وكشف رئيس البرلمان الصيني، لى تشانشو، في وقت سابق، أن الصين لديها دلائل أن أحداث هونغ كونغ الاحتجاجية مدعومة وتساق من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية.