زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي: لا يوجد بديل عن مساءلة ترامب  (فيديو)

قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السناتور ميتش ماكونيل، يوم الاثنين، إنه لن يكون أمامه "أي خيار" سوى مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا قرر مجلس النواب ذلك.

وبدأ مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون تحقيق مساءلة ضد الرئيس الجمهوري يوم الثلاثاء، بعدما أثارت شكوى سرية مخاوف من أنه ربما حاول استغلال مساعدات أمريكية بقيمة تصل إلى نحو 400 مليون دولار، مقابل الحصول على خدمة سياسية من الزعيم الأوكراني، وفقا لرويترز.

وقال ماكونيل لشبكة (سي.إن.بي.سي)، "لن يكون لدي أي خيار سوى القيام بذلك".

A GOP congressional aide said there is a sense that things are heading in a bad direction for Trump: “We are entering a phase with a lot of unknowns. People are anxious about what else is out there,” the aide said about growing feeling among Republicans staffers and lawmakers. — Jim Acosta (@Acosta) September 30, 2019

وإذا وافق مجلس النواب على توجيه اتهامات ضد الرئيس فإن هذه العملية تُرفع إلى مجلس الشيوخ، الذي ينفذ المساءلة لتحديد ما اقترفه الرئيس.

وقال ماكونيل "وفقا لقواعد مجلس الشيوخ، نحن مطالبون بالمضي في ذلك إذا قرر مجلس النواب السير في هذا الطريق". وأضاف "قواعد المساءلة بمجلس الشيوخ واضحة تماما".

ووفقا لأحد مساعدي ماكونيل، فإن بإمكان أي سناتور السعي لإلغاء توجيه الاتهامات في المراحل الأولى من إجراءات المساءلة، لكن ذلك يتطلب تصويتا من مجلس الشيوخ.

WATCH: Senate Majority Leader Mitch McConnell shuts down any speculation he might try to have the Senate refuse to hold any trial after potential impeachment. If the House votes to impeach Trump, "we will have to follow the Senate rules" pic.twitter.com/LR0ws0ZyYo — TheBeat w/Ari Melber (@TheBeatWithAri) September 30, 2019

كانت تكهنات أشارت إلى أن ماكونيل، الذي يدافع عن زميله في الحزب الجمهوري ترامب، ربما يجد سبيلا لتجنب مساءلة مجلس الشيوخ له. ويتحكم زعيم الأغلبية بالمجلس في الموضوعات التي يتم طرحها كما أنه يحدد مواعيد مناقشتها.