رئيس البيرو يحل البرلمان في البلاد على خلفية مقاطعته لإصلاحاته

أعلن رئيس البيرو، مارتن بيسكارا، حل الكونغرس في البلاد بعد أن قاطع النواب إصلاحه للمحكمة الدستورية، وتصويتهم لقضاة جدد في المحكمة العليا .

مكسيكو - سبوتنيك. وقال بيسكار في خطاب للشعب بث على صفحة الرئاسة على "فيسبوك": "احتراماً وبغية الحفاظ على الدستور السياسي في البيرو، اتخذت قرارا بحل الكونغرس وفقًا للدستور والإعلان عن انتخابات برلمانية".

هذا وصوت الكونغرس الذي تسيطر عليه المعارضة في البيرو، يوم الاثنين، على اختيار أول قاض من بين ستة قضاة جدد في المحكمة العليا في البلاد في تحد لتهديد رئيس البلاد مارتين بيسكارا بحل الكونغرس إذا أقدم على هذا الإجراء.

Peru's president has dissolved congress amid an anti-corruption push https://t.co/HEeQWn39GN — TIME (@TIME) October 1, 2019

وكان بيسكارا الذي يمثل تيار الوسط قد هدد في ساعة متأخرة من مساء الأحد بحل الكونغرس، إذا نفذ خطته بتعيين قضاة المحكمة، في الوقت الذي توعد فيه النواب اليمينيون بمقاومة ما وصفوه بانقلاب وشيك.

وأدى صراع على السلطة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى دفع الديمقراطية الناشئة في بيرو إلى شفا أزمة دستورية مهددة بتعليق عملية صنع القوانين واحتمال إثارة اضطرابات في أحد أكثر اقتصادات أمريكا اللاتينية استقرارا.