الصين تكشف عن أحدث صاروخ حربي يستطيع الوصول إلى قارات بعيدة

وتم عرضه خلال العرض العسكري الذي أقامه الجيش الصيني بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

ويعد صاروخ "دونج فينج 41" أحدث صاروخ بالستي عابر للقارات من صنع صيني. وتفيد معلومات لمصادر شتى أن مداه يتراوح بين 12 ألف كيلومتر و14 ألفا. ويستطيع هذا الصاروخ أن يحمل 6 إلى 10 رؤوس حربية. ويبلغ طوله 21 مترا بينما يبلغ قطره 2.2 – 2.5 متر. ويمكن إطلاقه من الأرض وعربة السكك الحديدية والمنصة تحت الأرض.

وبدأ العمل في مشروع إنشاء صاروخ "دونج فينج 41" في ثمانينات القرن المضي. وتختبره الصين منذ عام 2012.

ونظمت الصين في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2019 أكبر عرض عسكري في تاريخها. وشارك فيها حوالي 15 ألف عسكري و580 آلية عسكرية و160 طائرة ومروحية.