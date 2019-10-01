الصين تعد بالحفاظ على مبدأ "دولة واحدة ونظامين" تجاه هونغ كونغ

وعد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، التزام بلاده بالحفاظ على مبدأ "دولة واحدة ونظامين" في سياستها تجاه مقاطعة هونغ كونغ.

بكين - سبوتنيك. وقال شي جين بينغ في خطاب مقتضب بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيس الصين: "للمضي قدما علينا التقييد بمبادئ الوحدة السلمية ودولة واحدة ونظامين".

وأضاف بينغ، قائلا: "يجب تثبيت هذه المبادئ للحفاظ على الرخاء والاستقرار في هونغ كونغ وماكاو وتعزيز التنمية السلمية للعلاقات مع تايوان".

وتحتفل الصين، اليوم الثلاثاء، بسبعة عقود على تأسيس البلاد باستعراض للقوة في وسط العاصمة بكين، تشارك فيه قوات وصواريخ جديدة وعربات تعرض التفوق التكنولوجي للبلاد.

وبدأت الاحتجاجات، في شهر مارس/ آذار، لكن تحولت في يونيو/ حزيران، إلى مطالب بالديمقراطية في المدينة التي عادت لحكم الصين في عام 1997. ولم يتضح بعد ما إذا كان إلغاء مشروع القانون سيساعد في توقف الاحتجاجات.

يذكر أن السلطات الصينية في هونغ كونغ قررت سحب مشروع القانون المسبب لأزمة الاحتجاجات في تلك المدينة.

وكان مشروع القانون سيسمح بتسليم المشتبه بهم إلى الصين على الرغم من وجود نظام قضائي مستقل في هونغ كونغ يعود تاريخه لفترة الحكم البريطاني.

لكن مطالب المظاهرات التي بدأت، في يونيو/ حزيران، أصبحت أوسع نطاقا منذ ذلك الحين لتشمل المزيد من الديمقراطية وتعهد الكثير من المحتجين بمواصلة التظاهر.

وتسببت المظاهرات في بعض الأحيان في شل أجزاء من المدينة، وهي مركز مالي كبير في آسيا، وسط اشتباكات في الشوارع بين المحتجين والشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل ومدافع المياه. وتسببت عمليات اعتقال المحتجين التي اتسمت بالعنف في لفت الانتباه العالمي.