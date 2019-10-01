كوريا الجنوبية تسمح بإجازة أبوة أطول تصل إلى 10 أيام

ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فإن وزارة العمل أكدت أن القانون المعدل، والذي تم تمديده إلى 10 أيام، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الثلاثاء.

وقالت الحكومة إنها تخطط لتوفير أموال تعادل خمسة أيام من الأجر للموظفين الذكور الذين يحصلون على إجازة أبوة من أجل تخفيف العبء المالي عن الشركات الصغرى .

كما أشارت الوكالة إلى أن الحكومة ستعمل على توسيع خفض ساعات العمل للموظفين الذين يبلغ عمر أطفالهم ثمانية أعوام أو أقل.

وسيسمح القانون المنقح لهؤلاء الموظفين بالعمل لساعات أقصر لمدة تصل إلى عامين، مقارنة بالسنة الحالية.

وقال نائب وزير العمل إم سيو- جيونغ، إنه من المتوقع أن تساعد هذه الخطوة في تحفيز عدد أكبر من الآباء على المشاركة في تربية الأطفال وتوسيع ثقافة الآباء والأمهات لرعاية أفضل لأطفالهم .

حاليًا، يحق للأشخاص الذين تقل أعمار أطفالهم عن ثمانية أعوام أو أقل من الصف الثاني الابتدائي، التقدم بطلب للحصول على إجازة أمومة أو أبوة لمدة عام بحد أقصى.