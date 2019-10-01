صحيفة: تركيا بخطر كبير والكارثة أكبر

كشفت وسائل إعلام تركية، يوم أمس الثلاثاء، أن كوارث طبيعية تهدد العاصمة التركية إسطنبول في المستقبل القريب، ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

ونقلت صحيفة "حرييت" التركية عن رئيس قسم الزلازل التابع لإدارة الكوارث والطوارئ، مراد نورلو، الذي قال: "هناك احتمال حدوث زلزال قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر على صدع الأناضول الشمالي في بحر مرمرة قد يؤدي إلى مقتل ما بين 26 ألف شخص و30 ألفاً وأحذر من احتمال حدوث تسونامي في أعقاب الزلزال".

وأشار خبير تركي في مركز أبحاث العلوم الطبيعية بجامعة "يلدز" التقنية، شوكرو إيرسوي، أن وصول قوة الزلزال إلى 7.7 درجة على مقياس ريختر هو يمثل خطرا كبيرا على تركيا، وذلك لأن هناك عدد من خطوط الصدع يمكن أن تؤدي إلى هزات عنيفة، ومع ذلك، ونظراً إلى عدد سكانها الكبير، وعدد المباني في المنطقة، وحقيقة كونها المركز المالي للبلاد، فإن منطقة مرمرة تحت الأضواء بشكل خاص".

وأكدت الصحيفة التركية أنه ووفقاً لهذا السيناريو في إسطنبول وحدها، فإن زلزالاً بهذه القوة قد يؤدي إلى تدمير 44 ألف مبنى، ويتسبب بإصابة نحو 60 ألفاً، وسيترك حوالي 2.4 مليون شخص بلا مأوى.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مرصد كانديلي التابع لجامعة بوزيزي في إسطنبول، أنه حدث أكثر من 5 آلاف زلزال في تركيا هذا العام.