الهند ترد على إملاءات الولايات المتحدة بشأن رفض شراء الأسلحة الروسية

أكد وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جيشانكار، اليوم الثلاثاء، أنه لا يحق لأي دولة في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، أن تحدد للهند ما إذا كان يمكنها شراء معدات عسكرية من روسيا أم لا.

نيودلهي- سبوتنيك. وتعليقا على شراء الهند منظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس-400" الروسية، قال جيشانكار، للصحفيين، قبل لقائه نظيره الأمريكي، مايك بومبيو في واشنطن: "لا نود أن تملي علينا أي دولة ما يجب أن نشتريه أو لا نشتريه من روسيا، تماما مثلما نرفض أي إملاءات علينا بشأن الشراء من عدمه من الولايات المتحدة".

وأوضح جيشانكار لقناة "إن. دي.تي.في" التلفزيونية أن قضايا شراء المعدات العسكرية وكذلك اختيار مورديها لطالما كانت "حقا سياديا" لبلاده، وأضاف، قائلا: إن "هذه هي حرية اختيارنا، ونعتقد أنه سيكون من مصلحة الجميع الاعتراف بذلك".

ويذكر أن روسيا والهند وقعتا، في أوائل تشرين الأول/أكتوبر 2018، عقدًا لتوريد منظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس-400" . وسيكلف توريد خمسة أفواج من أحدث منظومات الصواريخ الدفاع الجوي الروسية نيودلهي 5.43 مليار دولار.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، قد قال، في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، إن روسيا ستسلم منظومة "إس-400" للدفاع الجوي للهند في غضون 18-19 شهرا.

ومن جانبها انتقدت الولايات المتحدة مرارا تنفيذ الهند لصفقات الدفاع مع روسيا باعتبارها شريكا رئيسيا لواشنطن في جنوب آسيا.