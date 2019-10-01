أعلنت السلفادور توقيف 22 قاتلا مأجورا، نصفهم من عناصر الشرطة، بحسب ما كشفت النيابة العامة.

وقال خيرمان أرياسا، مدير وحدة مكافحة الفساد والإفلات من العقاب في النيابة العامة، إنه "يشتبه في أن الموقوفين شاركوا في عمليات اغتيال بناء على أوامر تلقّوها، خاصة في إطار عمليات تصفية حسابات بين أعضاء العصابات الإجرامية التي تعيث فسادا في البلد"، بحسب موقع صحيفة "journal de montreal".

وبحسب النيابة العامة في السلفادور، من بين الموقوفين 11 عنصرا في الشرطة الوطنية "قيد الخدمة".

ويشتبه في أن الموقوفين الـ 22 ضالعون في 48 عملية اغتيال على الأقل، ارتكبت بين 2016 و2017.

وأوضح أرياسا إن "المتهمين كانوا يرتدون بزّات للشرطة أو للعكسر ويدّعون أنهم يريدون إجراء مداهمات لدخول منازل ضحاياهم".

وأشارت النيابة العامة إلى أن المحققين جمعوا "أدلة قاطعة وشهادات متعددة" سمحت بتوقيف المشتبه بهم.