محكمة إيرانية تقضي بإعدام موظف سابق في وزارة الدفاع بتهمة التجسس

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، قوله، اليوم الثلاثاء: "الحكم على جاسوس كان يعمل في وزارة الدفاع الإيرانية بالإعدام بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية".
وتابع المتحدث باسم السلطة القضائية: "تم الحكم على أيوب استاد كريمي بالسجن 20 سنة، بتهمة الإخلال بالاقتصاد الإيراني، وإدخال مواد مهربة إلى البلاد، وتهريب الدولار إلى الخارج".
وأضاف: "حُكم على حاجي بور بجرم الإفساد في النظام الاقتصادي الإيراني وتهريب الدولار للخارج بالسجن لمدة 8 سنوات، وحرمانه من العمل الحكومي بشكل دائم".
وأوضح إسماعيلي: "حُكم على أمير موسايي بالسجن 6 سنوات بتهمة التهريب المتعمد للدولار خارج البلاد، والإخلال بالنظام الاقتصادي الإيراني، وعلى مهدي أشرفي بالسجن 10 سنوات، وعلى أرش آزادي بالسجن 5 سنوات بنفس التهم".
وخلال الأعوام القليلة الماضية، اعتقلت طهران عددا من المواطنين مزدوجي الجنسية معظمهم أميركيون من أصول إيرانية.
وكانت طهران أعلنت، في أبريل/ نيسان الماضي، أن أجهزة الأمن الإيرانية كشف عن 290 عميلًا للاستخبارات المركزية الأمريكية في مختلف دول العالم.
وألقت السلطات الإيرانية، في مايو/ أيار الماضي، القبض على نحو 30 شخصا بتهمة التجسس لصالح جهات أجنبية، بينهم 19 شخصا يحملون جنسيات أوروبية.
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