محكمة إيرانية تقضي بإعدام موظف سابق في وزارة الدفاع بتهمة التجسس

قضت محكمة إيرانية، اليوم الثلاثاء، بإعدام موظف سابق في وزارة الدفاع لإدانته بالتجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، قوله، اليوم الثلاثاء: "الحكم على جاسوس كان يعمل في وزارة الدفاع الإيرانية بالإعدام بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف إسماعيلي: "حُكم على علي نفريه، ومحمد علي بابابور بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة و"سي آي إيه" بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس لكل منهما، وعلى محمد أمير نسب بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات البريطاني".

وتابع المتحدث باسم السلطة القضائية: "تم الحكم على أيوب استاد كريمي بالسجن 20 سنة، بتهمة الإخلال بالاقتصاد الإيراني، وإدخال مواد مهربة إلى البلاد، وتهريب الدولار إلى الخارج".

وأضاف: "حُكم على حاجي بور بجرم الإفساد في النظام الاقتصادي الإيراني وتهريب الدولار للخارج بالسجن لمدة 8 سنوات، وحرمانه من العمل الحكومي بشكل دائم".

وأوضح إسماعيلي: "حُكم على أمير موسايي بالسجن 6 سنوات بتهمة التهريب المتعمد للدولار خارج البلاد، والإخلال بالنظام الاقتصادي الإيراني، وعلى مهدي أشرفي بالسجن 10 سنوات، وعلى أرش آزادي بالسجن 5 سنوات بنفس التهم".

وخلال الأعوام القليلة الماضية، اعتقلت طهران عددا من المواطنين مزدوجي الجنسية معظمهم أميركيون من أصول إيرانية.

وكانت طهران أعلنت، في أبريل/ نيسان الماضي، أن أجهزة الأمن الإيرانية كشف عن 290 عميلًا للاستخبارات المركزية الأمريكية في مختلف دول العالم.

وألقت السلطات الإيرانية، في مايو/ أيار الماضي، القبض على نحو 30 شخصا بتهمة التجسس لصالح جهات أجنبية، بينهم 19 شخصا يحملون جنسيات أوروبية.