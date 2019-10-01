الرئيس الإيراني يدعو خلال لقائه نظيره الأرميني لتوسيع التعاون بين البلدين

دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خلال لقائه نظيره الأرميني، أرمين سركسيان، إلى توسيع التعاون بين البلدين ليشمل السلع والخدمات.

ونقلت وكالة "إرنا" عن روحاني، قوله خلال اللقاء: "يمكن أن نوسع عقود الغاز والكهرباء بين البلدين لتشمل السلع والخدمات".

وتابع: "تطوير وترسيخ العلاقات مع جميع الدول الجارة ومنها أرمينيا يعد من مبادئ السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف روحاني: "مشاركة إيران في العلاقات الاقتصادية لمنطقة الاتحاد الأوراسي يمكنه أن يوفر فرصة مناسبة لتقوية العلاقات الاقتصادية الثنائية، وكذلك التعاون والأنشطة الاقتصادية على مستوى المنطقة".

وتابع روحاني: "وصل الخليج والبحر الأسود يمكن أن يؤدي إلى طفرة في العلاقات الاقتصادية بين إيران وأرمينيا".