الرئيس الإيراني يدعو خلال لقائه نظيره الأرميني لتوسيع التعاون بين البلدين

ونقلت وكالة "إرنا" عن روحاني، قوله خلال اللقاء: "يمكن أن نوسع عقود الغاز والكهرباء بين البلدين لتشمل السلع والخدمات".
وتابع: "تطوير وترسيخ العلاقات مع جميع الدول الجارة ومنها أرمينيا يعد من مبادئ السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأضاف روحاني: "مشاركة إيران في العلاقات الاقتصادية لمنطقة الاتحاد الأوراسي يمكنه أن يوفر فرصة مناسبة لتقوية العلاقات الاقتصادية الثنائية، وكذلك التعاون والأنشطة الاقتصادية على مستوى المنطقة".
وتابع روحاني: "وصل الخليج والبحر الأسود يمكن أن يؤدي إلى طفرة في العلاقات الاقتصادية بين إيران وأرمينيا".
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