بيونغ يانغ وواشنطن تتفقان على عقد مفاوضات عمل يوم 5 أكتوبر

أعلنت النائبة الأولى لوزير الخارجية الكوري الشمالي، تشوي سونغ هوي، اليوم الثلاثاء، أن بيونغ يانغ وواشنطن اتفقتا على عقد مفاوضات عمل يوم 5 تشرين الأول/أكتوبر، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية.

موسكو - سبوتنيك. وقالت تشوي سون هوي: "اتفق الجانبان الكوري والأمريكي على إجراء محادثات عمل يوم 5 تشرين الأول/أكتوبر، وذلك بعد عقد اتصالات أولية في الـ4 من أكتوبر".

وأضافت: "أتوقع أن تعطي محادثات العمل هذه زخما للتطور الإيجابي للعلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأميركية.".

وأعلن رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، يوم الاثنين الماضي، أن تحضيرا يجري لمفاوضات عمل بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة حول مسألة نزع السلاح النووي، والنظر في إمكانية تنظيم لقاء جديد بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون.

ويذكر أن القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، التي عقدت في هانوي في 27-28 شباط/فبراير الماضي، انتهت دون توقيع وثيقة مشتركة وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الأول من آذار/مارس الماضي، أن السبب الحقيقي وراء عدم التوصل للاتفاق في اجتماع القمة، بين واشنطن وبيونغ يانغ، يعود لإصراره على نزع السلاح النووي بالكامل، وبالمقابل يصر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، على نزع هذه الأسلحة من مواقع معينة فقط.