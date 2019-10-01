إخلاء برلمان هونغ كونغ بشكل عاجل بسبب الاضطرابات المستمرة

أعلنت أمانة الجمعية التشريعية في هونغ كونغ عن الإخلاء الفوري للموظفين وسط الاحتجاجات في المدينة التي تصاعدت بالفعل إلى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة.

بكين - سبوتنيك. وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني للحكومة، "أصدرت أمانة الجمعية التشريعية إنذارا أحمر في الساعة 3:55 بالتوقيت المحلي في 1 تشرين الأول/ أكتوبر. ويتعين على جميع الموظفين إخلاء مجمع الجمعية التشريعية إلى بيئة أمنة ".

يذكر في هذا السياق أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، كان قد وعد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، خلال احتفال الصين بسبعة عقود على تأسيس البلاد، الالتزام بالحفاظ على مبدأ "دولة واحدة ونظامان" في سياستها تجاه هونغ كونغ.

Riot police already stationed on top of the pedway at Wanchai police station. Unsure if they would fire teargas from there. The large crowd is about to reach this point. #HongKongProtests pic.twitter.com/fXu1tPE95e — Michael Zhang 張雨軒 (@YuxuanMichael) October 1, 2019

وكان المسؤولون الصينيون قد اتهموا قوى خارجية بمحاولة إلحاق ضرر ببكين من خلال إثارة الفوضى في هونغ كونغ بسبب مشروع قانون لا يحظى بشعبية كان سيسمح بمحاكمة المشتبه بهم في المحاكم التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي بالصين.

وتحول الغضب من مشروع القانون إلى احتجاجات عنيفة أحياناً تطالب بقدر أكبر من الحرية لهونغ كونغ التي عادت إلى حكم الصين عام 1997 بموجب صيغة "بلد واحد ونظامان".

وهونغ كونغ هي مستعمرة بريطانية سابقة أصبحت جزءاً من الصين عام 1997، وفقاً لمبدأ دولة واحدة ونظامان مختلفان، حيث تم إعطاء هونغ كونغ وضعا شبيها بالحكم الذاتي، المتضمن حرية في تسيير أعمالها المالية والاقتصادية.