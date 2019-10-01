روحاني: سياسة إيران مبنية على ضمان حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز

شدد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، على أن سياسية بلاده مبنية على ضمان حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز.

طهران- سبوتنيك أكد الرئيس الإيراني، بكلمة خلال قمة قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، في أرمينيا اليوم الثلاثاء، على سعي طهران للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال الرئيس الإيراني "سياسة إيران تتمثل في الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج ومن جملة ذلك حفظ الأمن للملاحة الدولية في مضيق هرمز".

وتابع روحاني "الأمن والسلام في الخليج الفارسي وبحر عمان ومضيق هرمز يتحقق بمشاركة دول المنطقة فقط".

كما دعا الرئيس الإيراني دول المنطقة للمشاركة في الحفاظ على أمنها دون تدخل أجنبي.