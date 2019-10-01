مقتل شخص وإصابة 10 بهجوم في معهد تعليم مهني في فنلندا

قتل شخص وأصيب عشرة في معهد للتعليم المهني شرقي فنلندا، اليوم الثلاثاء، بحادث عنف قالت صحيفة إنه بدأ عندما هاجم طالب أحد المعلمين بسيف.

وقالت الشرطة إنها فتحت النار خلال الحادث في مدرسة تقع في مركز تسوق في بلدة كوبيو. واحتجزت الشرطة مواطنا فنلنديا قالت إنه من ضمن المصابين.

وقالت صحيفة "إلتالهتي" المحلية نقلا عن أحد الشهود أن طالبا دخل إلى قاعة الدرس وبحوزته حقيبة كبيرة أخرج منها سيفا وهاجم معلما.

via @PerilofAfrica One killed, 10 injured in attack at Finnish college: One person was killed and 10 were injured at a college in eastern Finland on Tuesday in a violent incident that a newspaper said began when a student attacked a… https://t.co/lbAqST0fSV Reuters World News pic.twitter.com/GrI40nWHL9 — MarthaLeah Nangalama (@mlnangalama) October 1, 2019

​وقال فيله هوكانن، المتحدث باسم إدارة شرطة شرق فنلندا لوكالة "رويترز"، إن الرجل استخدم سلاحا ذا نصل في الهجوم وكان يحمل مسدسا.

وأضاف "قُتل شخص في الحادث وأصيب عشرة أحدهم المشتبه به، اثنان من العشرة إصابتهما خطيرة".

وامتنع عن ذكر ما إن كانت الشرطة تعلم سبب الهجوم أو ما إذا كان الرجل طالبا في المدرسة.

One person has died and ten have been injured in a stabbing at a school in Finland. A student entered a vocational college with a sword and stabbed several people. The suspect is in custody. https://t.co/TWh1KQycs4 #TheLatest #7NEWS pic.twitter.com/8zwArK9KL8 — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) October 1, 2019

​ومن المتوقع أن تدلي الشرطة بالمزيد من التفاصيل في مؤتمر صحفي عصر اليوم.

وشهدت فنلندا حادثين أسفرا عن سقوط ضحايا في مدارس في الاثني عشرا عاما الماضية ففي عام 2007 قتل طالب في مدرسة جوكيلا الثانوية ثمانية أشخاص بالرصاص ثم انتحر. وفي عام 2008 قتل طالب يبلغ من العمر 22 عاما عشرة أشخاص في مدرسة للتعليم المهني في كاوهاجوكي ثم انتحر.