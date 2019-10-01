سليماني: الحرس الثوري حامل راية عزة المسلمين وحطم سطوة الجيش الأمريكي

قال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، إن الحرس حطم سطوة أكبر جيوش العالم وأكثرها تجهيزا وهو الجيش الأمريكي وأظهر ضعفه للعالم.

وفي كلمته اليوم الثلاثاء خلال الاجتماع الدوري العام الـ23 لقادة الحرس الثوري، وصف اللواء سليماني، الحرس الثوري بأنه حامل راية عزة المسلمين، وقال إن "هذه المؤسسة الثورية والشعبية، بهويتها الحقيقية وخلفيتها التاريخية والثورية، لم تنفصل عن التزامها بالقيم والمثل العليا الدينية والأخلاقية، ويجب أن تعكس يوما بعد يوم في تعزيز وتعميق السلوك والقيم الدينية".

وتابع "على مدى السنوات الأربعين الماضية، خرج الحرس الثوري من الأزمات الصعبة والمظلمة التي واجهت الثورة بشموخ وكرامة، ووفر فرصا مهمة وكبيرة لحيوية الثورة وتطور البلاد، بفضل الذكاء واليقظة والدعم الشعبي وطاعة الولي الفقيه وقائد الثورة الإسلامية".

وشرح اللواء سلماني "الأوضاع الجارية في المنطقة والتطورات الاستراتيجية ومعجزة المقاومة في مواجهة ما سماه الكيان الصهيوني وتأثيرها على المعادلات المستقبلية".

وأضاف "تم تمهيد الطريق للتغلب على الأعداء، لكن يجب أن نستمر في التصرف بحكمة، كما فعلنا على مدى السنوات العشرين الماضية من خلال استراتيجيات متنوعة لإرباك العدو وإلحاق الهزيمة به".

وأكد قائد فيلق القدس في الختام على أن الأسوار فقدت فاعليتها أمام إرادة الحرس الثوري، وقال إن الحرس الثوري الإيراني حطم سطوة أكبر جيوش العالم وأكثرها تجهيزا وهو الجيش الأمريكي وأظهر ضعفه لشعوب العالم.