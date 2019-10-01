صحيفة: صفقة جديدة مع ترامب تراجع عنها روحاني في اللحظات الأخيرة

ادعت صحيفة "بوليتيكو يورب" الأمريكية، بنسختها الأوروبية، مساء اليوم الثلاثاء، أن روحاني وافق على خطة من أربع نقاط مع ترامب، ولكنه تراجع في اللحظة الأخيرة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين فرنسيين أن روحاني وترامب اتفقا على وثيقة من أربع نقاط، توسط فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في نيويورك الأسبوع الماضي، على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، كأساس للاجتماع، واستئناف المفاوضات بين الطرفين، الأمريكي والإيراني.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الرئيسين الأمريكي والإيراني وافقا على الوثيقة، ولكن روحاني تراجع، مصرا على عدم عقد لقاء مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إلا بعد رفع العقوبات الأمريكية أولا.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن ماكرون حاول نزع فتيل الأزمة بين الجانبين، الأمريكي والإيراني، التي تصاعدت منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، العام الماضي.

وقبل سفره للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال ماكرون إنه سوف يلتقي مع روحاني وترامب في إطار جهود فرنسا لتهدئة التوتر بين طهران وواشنطن، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وأعلن ترامب، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، أنه لا يتطلع للقاء روحاني على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال ترامب إنه يفضل ألا يجتمع مع روحاني، ولكنه لا يستبعد حدوث ذلك، بحسب "رويترز".

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي، بأن الرئيس الإيراني حسن روحاني ليس لديه أي خطط على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.