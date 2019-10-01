زعماء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يعتمدون مبادئ تنمية السوق المالية الموحدة

اعتمد زعماء دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، اليوم الثلاثاء، مفهوم تنمية السوق المالية الموحدة للاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

موسكو - سبوتنيك. جاء في بيان للكرملين بهذا الصدد، "اعتماد القرار حول مفهوم تشكيل سوق مالية موحدة للاتحاد الاقتصادي الأوراسي".

كما اعتمد أعضاء الاتحاد تقريرا حول تنفيذ ميزانية الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لعام 2018، واتخذ قرار بشأن تشكيل ميزانية العام 2020، كما اعتمدت الأطراف التوجهات الأساسية للنشاط الدولي للاتحاد خلال العام 2020.

وبالإضافة إلى ذلك، اتخذ قرار حول "اعتماد نظام سداد ديون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي بما يتعلق بدفع الاشتراكات إلى ميزانية الاتحاد الاقتصادي".

كما وقعت الدول على قرار "حول تنسيق تشريعات الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في مجال نقل وتوريد الغاز بين الدول الأعضاء".

يذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بدأ عمله في 1 كانون الثاني/يناير عام 2015 على قاعدة الاتحاد الجمركي والفضاء الاقتصادي الموحد، ويضم كلا من أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وروسيا وقرغيزستان.