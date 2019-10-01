الإكوادور تعتزم الانسحاب من منظمة "أوبك" اعتبارا من يناير 2020

موسكو - سبوتنيك. جاء في حساب وزارة الموارد بالإكوادور على "تويتر"، "الإكوادور ستخرج من "أوبك" اعتباراً من كانون الثاني/ يناير 2020".
ووفقًا لتقرير "أوبك" الصادر في أيلول/ سبتمبر المنصرم، مع الإشارة إلى مصادر ثانوية، بلغ إنتاج النفط في الإكوادور في آب/ أغسطس الماضي، 537 ألف برميل يوميًا. وينتمي هذا البلد إلى فئة أعضاء "أوبك" ذوي أصغر حجم إنتاج للنفط.
هذا وانضمت الإكوادور إلى "أوبك" عام 1973. وبعد تسعة عشر عاما، في عام 1992 ، قامت طوعًا بتعليق عضويتها، ثم بتجديدها مرة أخرى في عام 2007.
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