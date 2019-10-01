الإكوادور تعتزم الانسحاب من منظمة "أوبك" اعتبارا من يناير 2020

أعلنت الإكوادور، اليوم الثلاثاء، أنها تخطط للخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" اعتباراً من كانون الثاني/ يناير عام 2020.

موسكو - سبوتنيك. جاء في حساب وزارة الموارد بالإكوادور على "تويتر"، "الإكوادور ستخرج من "أوبك" اعتباراً من كانون الثاني/ يناير 2020".

وأشارت الوزارة إلى أن القرار عائد إلى رغبة الإكوادور بزيادة إيرادات الموازنة من بيع النفط.

ووفقًا لتقرير "أوبك" الصادر في أيلول/ سبتمبر المنصرم، مع الإشارة إلى مصادر ثانوية، بلغ إنتاج النفط في الإكوادور في آب/ أغسطس الماضي، 537 ألف برميل يوميًا. وينتمي هذا البلد إلى فئة أعضاء "أوبك" ذوي أصغر حجم إنتاج للنفط.

هذا وانضمت الإكوادور إلى "أوبك" عام 1973. وبعد تسعة عشر عاما، في عام 1992 ، قامت طوعًا بتعليق عضويتها، ثم بتجديدها مرة أخرى في عام 2007.