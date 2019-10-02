ترامب يقترح حفر خندق وملئه بالتماسيح أو إطلاق النار على أرجل المهاجرين

ترامب أراد أن يسيطر على الهجرة بأي شكل وبأي وسيلة ممكنة، وهو ما جعله يقترح أفكارا يراها البعض أقرب إلى بشدة إلى البشاعة، ولكن بغية الرئيس الأمريكي كانت إيقاف الهجرة غير الشرعية بأي ثمن.

أطلقوا النار على أرجلهم

وفي ساعة غضب تملكت الرئيس الأمريكي في مارس / آذار من العام الجاري، اقترح ترامب إطلاق النار على سيقان المهاجرين لمحاولة إبطائهم ومنعهم من الدخول إلى الولايات المتحدة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، مقتطفا من كتاب تحت عنوان "حرب الحدود: اعتداء ترامب على الهجرة"، حيث استندت فيه الصحيفة، ذائعة الصيت في الولايات المتحدة، إلى مقابلات مع أكثر من عشرة من مسؤولي البيت الأبيض والإدارة الذين شاركوا مباشرة في أحداث ذلك الأسبوع في شهر مارس.

Astonishing reporting: Trump investigated building a moat on the Mexican border filled with snakes or alligators, and also advised shooting migrants at the border. It would have been the Berlin Wall killings on a far larger scale https://t.co/PcEPG0rzzA — Nicholas Kristof (@NickKristof) October 2, 2019

ترامب انتقد كثيرا القضية بشكل علني، وهدد بإغلاق الحدود بأكملها، حيث سعى إلى حظر اللجوء وإجبار العديد من المهاجرين على البقاء في المكسيك، وهدد حكومة المكسيك بفرض ضرائب وتوقيع عقوبات إذا لم يقفوا شلال المهاجرين المتدفق تجاه الولايات المتحدة.

اقتراحات أكثر بشاعة

لم يقف ترامب عند هذا الحد، بل اقترح أمورا أشد بشاعة، حيث أراد أن يحفر خندقا لتحصين الجدار الحدودي مع المكسيك وملئه بـ "الثعابين أو التماسيح"، كما نقلت التايمز.

وأيضا أراد ترامب، "أن يكون الجدار مكهربًا، مع وضع مسامير في الأعلى يمكنها أن تخترق اللحم البشري".

الرد على الحجارة بالرصاص

وكان ترامب قد اقترح علنا أن الجنود يجب أن يطلقوا النار على المهاجرين إذا ألقى المهاجرون عليهم الحجارة، وهي فكرة أخبره مساعدوه لاحقا أنها غير قانونية.

في ذلك الوقت، ارتفع عدد المهاجرين الذين تم اعتقالهم على الحدود إلى أكثر من 100 ألف شخص شهريا، مما أدى إلى فرار عملاء دوريات الحدود وإثارة الفوضى في العديد من مراكز حرس الحدود المكلفة باحتجاز ورعاية العائلات والأطفال المهاجرين.

واستهلكت القضية الكثير من وقت ترامب وطاقته، وساهمت في الإطاحة بوزير الأمن الداخلي كيرستين نيلسن.