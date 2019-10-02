جلسات استماع حول قضايا الفساد الموجهة لرئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو

تبدأ، صباح اليوم الأربعاء، جلسات الاستماع لرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو في ثلاث قضايا فساد تلاحقه منذ ثلاث سنوات.

القدس-سبوتنيك. أفادت قناة "مكان" الرسمية بالقول إنه "سيقوم وكلاء الدفاع عن نتنياهو بطرح طعونهم أولا في الملف المعروف إعلاميا بـ( 4000) والذي يتعلق بشركة الاتصالات الإسرائيلية (بيزك) والموقع الإخباري العبري (واللا)، حيث يشتبه بأن نتنياهو قدم امتيازات لمالك الموقع الاخباري العبري مقابل الحصول على تغطيات إعلامية لصالحه.

وأضافت القناة بأنه "في يومي الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل سيقدم وكلاء الدفاع الطعون بشأن الملفين الآخرين (1000) و(2000).

ووافق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، الأحد الماضي، على طلب طاقم المحامين الذي يمثل نتنياهو بتخصيص أربعة أيام لإجراء جلسات الاستماع لنتنياهو في ثلاث قضايا فساد تلاحقه. وجاء هذا التعديل ليمكن محامي نتنياهو من عرض كافة طعونهم.

وقالت القناة إنه "من المتوقع أن يترافع عن نتنياهو عشرة محامين في كل جلسة".

ومن المنتظر، يومي الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل، كلا من ملفي (1000) و(2000) على أن تنتهي جلسات الاستماع لغاية يوم يوافق عليه المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت.

يذكر بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو يخضع للتحقيق منذ نحو ثلاث سنوات في عدة ملفات تتعلق بالفساد، وهي التالية: الملف المعروف إعلاميا (1000)الاشتباه بأن نتنياهو تلقى الهدايا من رجال الأعمال أرنون ميلتشين وجيمس بارك قيمتها نحو مليون شيكل (نحو 270 ألف دولار) وهو ما يعتبر رشوة. والملف (2000) الاشتباه بأن نتنياهو قام بالتنسيق مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرنوت"، نوني موزيس، لإضعاف صحيفة "يسرائيل هيوم" المجانية، مقابل أن يحظى نتنياهو بتغطيات إعلامية لصالحه، وهو ما يعتبر رشوة. والملف (4000) الاشتباه بأن نتنياهو قدم امتيازات لمالك الموقع الإخباري العبري "واللا" مقابل الحصول على تغطيات إعلامية تشيد به. أي شبهات بتقديم الرشوة مقابل الحصول على تغطية إعلامية لصالحه.