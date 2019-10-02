وزير النفط الإيراني: سوق الطاقة يجب أن تكون غير مسيسة

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة إن سوق الطاقة يجب أن تكون غير مسيسة لمنع التدخل فيها.

وأوضح الوزير، عقب وصوله إلى موسكو لحضور اجتماع في منتدى للدول المصدرة للغاز، قائلا: "في شرح موقفي في روسيا، سأؤكد على عدم تسييس سوق الطاقة من أجل منع التدخل الأحادي وغير القانوني"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأكد الوزير أن "لدينا علاقات استراتيجية مع روسيا في جميع المجالات وفي قطاع الطاقة، ستكون لدينا الفرصة للتعبير عن مواقفنا في منتدى الدول المصدرة للغاز".

وقال: سأؤكد في المنتدى أن سوق الطاقة يجب أن يكون غير سياسي وأنه يتعين ابعاد السوق من تدخل أحادي وغير قانوني لأنه مفيد على المدى الطويل لكل من المستهلك والمنتج.

ويشارك زنغنة في الاجتماع الحادي والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز في العاصمة الروسية يوم غد الخميس.

منتدى الدول المصدرة للغاز (Gas Exporting Countries Forum) هو منتدى ومنظمة حكومية دولية تأسست في 2001 في طهران (إيران)، و يهدف المنتدى لحماية والدفاع على مصالح الدول المصدرة للغاز الطبيعي.

تتكون هذه المنظمة من 12 دولة و5 دول مراقبين. من بين الأعضاء، أكبر 5 مصدرين للغاز الطبيعي (روسيا، إيران، قطر، فنزويلا، الجزائر) الذين يسيطرون 73% من الاحتياطي العالمي، و42% من الإنتاج.