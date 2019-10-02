"لم أكن أعتقد مطلقا"... وزير إيراني يتحدث عن اجتماع مع نظيره السعودي

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة، إن السعودية بالغت سياسيا في الحديث عن تداعيات الهجوم على منشأتين نفطيتين تابعتين لأرامكو.

وأوضح الوزير في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أثناء زيارته لموسكو: "السوق عاد إلى وضعه الطبيعي؛ لم أكن أعتقد مطلقا أن نصف إنتاج السعودية سيتراجع، كما قلت من قبل، أعتقد أن السعودية بالغت سياسياً في هذا الصدد لتقول إن أمن الطاقة في العالم قد تعرض للخطر".

وأضاف الوزير بحسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا": "لقد كان سعر النفط ينخفض كل يوم تقريبا من سبعة أيام إلى 10 أيام، وأن الستة دولارات التي ارتفعت في أسعار النفط اختفت تماما".

وعندما سئل عما إذا كان قد يجتمع مع نظيره السعودي على هامش المنتدى، قال: "لم تكن هناك مشكلة بالنسبة لنا للقاء السعوديين، لكنهم هم دائما ما يثيرون المشاكل".

ويشارك زنغنة في الاجتماع الحادي والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز في العاصمة الروسية يوم غد الخميس.

منتدى الدول المصدرة للغاز (Gas Exporting Countries Forum) هو منتدى ومنظمة حكومية دولية تأسست في 2001 في طهران (إيران)، ويهدف المنتدى لحماية والدفاع على مصالح الدول المصدرة للغاز الطبيعي.

تتكون هذه المنظمة من 12 دولة و5 دول مراقبين. من بين الأعضاء، أكبر 5 مصدرين للغاز الطبيعي (روسيا، إيران، قطر، فنزويلا، الجزائر) الذين يسيطرون 73% من الاحتياطي العالمي، و42% من الإنتاج.