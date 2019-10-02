تعثر اللقاءات الحزبية في إسرائيل لتشكيل حكومة ائتلافية

أعلنت قائمة "أزرق أبيض" برئاسة بني غانتس، عن إلغاء جلسة المفاوضات التي كانت مقررة اليوم الأربعاء، مع ممثلي حزب "الليكود" بزعامة رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو، وقالت القائمة بأنها ألغت اجتماع المفاوضات الائتلافية لعدم صرف الأنظار عن جلسات التحقيق التي ستبدأ اليوم حول تهم الفساد الموجهة لنتنياهو.

القدس - سبوتنيك. وقالت قائمة "أزرق أبيض" في بيان صدر عنها، مساء يوم أمس الثلاثاء، إن "الشروط الأساسية التي يجب توافرها لإجراء محادثات جديدة فعالية بين فريقي المفاوضات غير متوفرة، وبالتالي لن يعقد أي اجتماع الأربعاء".

وأضافت في بيانها: "عندما تصبح الظروف مناسبة، سيحدد موعد لاجتماع هذا الأسبوع أو الأسبوع الذي يليه".

وبحسب قناة "إي 24 نيوز" الإسرائيلية، قال حزب الليكود إنهم "ذهلوا من قرار (أزرق ابيض) بفض المفاوضات وإلغاء الاجتماع بين رئيس الحكومة وغانتس والاجتماع المسبق بين طواقم المفاوضات".

وأضاف حزب الليكود أن "(أزرق أبيض) قرر التوقف عن المفاوضات نحو حكومة الوحدة والذهاب الى الانتخابات- وذلك لأن يائير لابيد يقوم بتخريب حكومة الوحدة لأنه لا يوافق على التناوب بين نتنياهو وغانتس، إنما يريد فقط التناوب بينه وبين غانتس".

وقال البيان إن "رئيس الحكومة نتنياهو يكرر مطالبته بيني غانتس ان يظهر المسؤولية ومنع انتخابات جديدة والاجتماع معه غدا كما هو مخطط له".

وفي وقت سابق، قال مسؤولون في "أزرق أبيض" أنهم لم يلغوا الاجتماع، بل أجلوه. وأضافوا "بالنسبة لنتنياهو، فإن الغرض من الاجتماع بغانتس، هو تحويل الأنظار من جلسة الاستماع ضده في قضايا الفساد، إلى الاجتماع ولا نريد مساعدته في ذلك".

وكانت المفاوضات بين الطرفين قد وصلت إلى طريق مسدود، الأحد الماضي، حيث عقدت جلسة مفاوضات بين ممثلين عن حزب الليكود و"كاحول لافان"؛ لبحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة. وتبادل الطرفان الاتهامات بإفشال مساعي تشكيل الحكومة الجديدة، من أجل الذهاب إلى انتخابات جديدة ثالثة في أقل من عام.