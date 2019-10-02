أمريكا تعلق على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا

دعت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، كوريا الشمالية، إلى الامتناع عن الاستفزازات والبقاء ملتزمة بالمفاوضات النووية، بعد أن أطلقت صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: "ندعو (كوريا الشمالية) إلى الامتناع عن الاستفزازات والالتزام بالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأن تكون في وضع يسمح لها بتوفير السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وتحقيق نزع السلاح النووي"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وكانت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية قالت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفات مجهولة الهوية في الساعات الأولى من صباح اليوم، من منطقة تقع شمال مدينة وون سان بإقليم كانغ وون نحو بحر الشرق.

وأكدت أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب الوضع عن كثب تحسبا لاحتمال حدوث عمليات إطلاق إضافية، مع الحفاظ على وضعية الاستعداد، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

فيما أعلن وزير الدفاع الياباني، تارو كونو، أن طوكيو تعتقد أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخًا باليستيًا، وقد وصل ارتفاعه خلال الرحلة إلى 900 كيلومتر كحد أقصى وربما انقسم إلى جزئين.

وقال وزير الدفاع الياباني للصحفيين: "أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا واحدًا باتجاه الشرق. تم الإطلاق بزاوية حادة. وصل الصاروخ إلى أقصى ارتفاع حوالي 900 كم. نحن نعتقد أنه انقسم إلى جزئين، ووقع أحدهما في منطقتنا الاقتصادية الخالصة على بعد 350 كم من ساحل ولاية شيمان".