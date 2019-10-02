وزير النفط الإيراني: عبد العزيز بن سلمان كان صديقا لأكثر من 22 عاما

قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنة، اليوم الأربعاء، إنه يعتبر وزير الطاقة السعودي الجديد صديقا لأكثر من عقدين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير الإيراني، قوله في مؤتمر للطاقة في موسكو: "الأمير عبد العزيز بن سلمان صديق منذ أكثر من 22 عاما".

وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في سبتمبر/ أيلول الماضي، أوامر ملكية بتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان خلفا له.

والأمير عبد العزيز عضو منذ فترة طويلة في وفد السعودية بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وله خبرة في قطاع النفط تمتد عشرات السنين.

ومثل هذا التعيين أول مرة يتولى فيها أحد أفراد الأسرة الحاكمة في السعودية منصب وزير الطاقة في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

وعين الأمير عبد العزيز وزير دولة لشؤون الطاقة عام 2017، وعمل عن قرب مع وزير النفط السابق علي النعيمي كنائبه لسنوات.

وتولى حقيبة النفط خمسة وزراء منذ عام 1960، لم يكن أحد منهم من أفراد الأسرة الحاكمة. وفي الشهر الماضي أنشأت السعودية وزارة للصناعة والموارد المعدنية، فاصلة إياها عن وزارة الطاقة الضخمة.