ظريف: ليس بمقدور أوروبا اتخاذ إجراءات ضدنا

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إن الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق النووي لا تقدر على اتخاذ إجراءات حيال قرارات إيران المتعلقة بخفض التزاماتها ضمن الاتفاق ردا على الانسحاب الأمريكي منه.

طهران- سبوتنيك. وقال ظريف، على هامش اجتماع الحكومة: "بما أن إيران لم تبادر بالانسحاب من الاتفاق النووي، فليس باستطاعة الدول الأوروبية القيام بإجراءات ضد الخطوات الإيرانية".

وأوضح ظريف: "خطواتنا في تقليص تعهداتنا في الاتفاق النووي هي لتعويض خساراتنا في هذا الاتفاق، وشرعت المادة 36 في الاتفاق النووي لنا ذلك، ولا يستطيع أي شخص أن يقف أمام خطواتنا هذه".

وحذر ظريف أنه "إذا لم تنفذ أوروبا تعهداتها، فإننا سنتخذ الخطوة الرابعة في تقليص تعهداتنا في الاتفاق".

وطالب أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي، الأحد الماضي، بدفع تعويض قدره 150 مليون دولار إذا أرادت العودة للاتفاق النووي.

ونقل التلفزيون الإيراني عن أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني اللواء السابق في الحرس الثوري الإيراني، قوله: "إذا أرادت أمريكا العودة للاتفاق النووي فيجب عليها دفع 150 مليون دولار تعويضا لإيران عن خسائرها".

وأضاف رضائي: "نريد ظروفا جديدة أوسع من الاتفاق النووي لكي تعوض الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن كل الخسائر الذي تسببها خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق"، متابعا: "المواجهة والحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية دخلت مرحلة جديدة".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 8 مايو/ أيار 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، عام 2015، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة استهدفت فيها الإدارة الأمريكية تجفيف الموارد المالية الإيرانية