مقتل 5 بعد انهيار جسر في تايوان والبحث عن صياد محاصر

بحث رجال الإنقاذ في تايوان، اليوم الأربعاء، عن آخر صياد يعتقد أنه محاصر في قاربه بعد انهيار جسر فوق ميناء في حادث أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وأثار علامات استفهام حول معايير البناء.

وانضم غواصون إلى مئات من رجال الإنقاذ في جهود البحث باستخدام رافعات وحفارات لرفع حطام قاربي صيد بعد الحادث، الذي وقع أمس الثلاثاء، وأسفر أيضا عن إصابة عشرة معظمهم صيادون من إندونيسيا والفلبين، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقالت إدارة الإطفاء في بيان اليوم: "عثر عمال الإنقاذ على جثة صياد أجنبي بينما لا يزال البحث جاريا عن صياد أجنبي آخر مفقود".

وأظهر تسجيل مصور نشره خفر السواحل التايواني الجسر المعلق في بلدة سواو بشمال شرق البلاد وهو ينهار أثناء مرور ناقلة نفط بالمجرى المائي. وتصاعدت سحب من الدخان الأسود بعدما اشتعلت حمولة الناقلة.

ولم يتضح حتى الآن سبب انهيار الجسر الذي حطم ثلاثة قوارب وأدى لاشتعال ناقلة النفط.

وشُيد الجسر في عام 1988 واشتهر باسم جسر العشاق وكان مزارا سياحيا.

وأثار الحادث حالة من الصدمة بين الكثيرين في تايوان التي كثيرا ما تشهد زلازل وأعاصير لكنها تطبق معايير بناء متميزة، مما دفع السلطات لبدء فحص حالة الجسور. وقررت الحكومة تشكيل فريق مهام للتحقيق.