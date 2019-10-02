عطل عالمي في تويتر يشل حركة آلاف المستخدمين

أعلنت شركة "تويتر" أن موقع التواصل الاجتماعي ومنصة تويت ديك التابعة له تعرضا لعطل، وأن الخدمة انقطعت عن آلاف من المستخدمين في أنحاء العالم.

وغردت الشركة، يوم أمس الثلاثاء في وقت متأخر من الليل: "قد تواجهون مشكلة في إرسال تغريدات أو تلقي إشعارات أو رؤية الرسائل المباشرة، نعمل في الوقت الحالي على إصلاحها وسنعود إلى الوضع المعتاد سريعا"، كما نقلت وكالة "رويترز".

في حين أن الشركة لم تقدم تفاصيل أخرى بشأن أسباب الحادث.

وتلقى (آوتيدج دوت ريبورت)، وهو الموقع الإلكتروني الذي يرصد بلاغات الأعطال، أكثر من أربعة آلاف بلاغ عن العطل من بلدان في أنحاء العالم منها اليابان وكندا والهند.

وكان ممثل لتويتر قال، في وقت سابق، بأن الشركة تفحص مشكلات متعلقة بمنصة تويت ديك التي يستخدمها الصحفيون ومنتجو المحتوى الآخرون لرصد التغريدات من عدة حسابات على تويتر.