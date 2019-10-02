الاجتماعات الفنية حول سد النهضة تختتم غدا الخميس بالخرطوم

تختتم، غدا الخميس، اجتماعات اللجنة الفنية حول سد النهضة الإثيوبي المشكّلة من دول مصر وإثيوبيا والسودان، حسبما ذكر إعلام وزارة الكهرباء والموارد المائية لـ"سبوتنيك"، وذلك قبل أيام من انطلاق اجتماعات على المستوى الوزاري في العاصمة السودانية.

الخرطوم - سبوتنيك. وذكر مكتب الإعلام بالوزارة: "تختتم اجتماعات اللجنة الفنية حول سد النهضة الجارية بالعاصمة الخرطوم بين الدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا)، يوم الغد الخميس".

وأوضح المكتب الإعلامي أن "اللجان الفنية بين الدول السودان وإثيوبيا ومصر، بدأت المفاوضات حول المسائل الفنية العالقة بالعاصمة الخرطوم، منذ يوم الاثنين الماضي".

وشهدت مفاوضات سد النهضة مصر وإثيوبيا والسودان تعثرا بعد اعتراض السودان وأثيوبيا على التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري الذي أسند إليه إجراء دراسات سد النهضة وتأثيرها على دول المصب (السودان ومصر)، بينما وافقت عليه مصر.

وتعهد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة، منتصف العام الماضي، بعدم المساس بمصالح مصر المائية.

ودعا السيسي في خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة، الشهر الماضي، إلى دور دولي للحث على المرونة في مواجهة تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، محذرا من أن "استمرار التعثر في المفاوضات بسد النهضة سيكون له انعكاسات على التنمية في مصر والمنطقة".

وتسعى مصر من خلال المفاوضات التي تضم أثيوبيا والسودان إلى إقناع إثيوبيا بإطالة فترة ملء خزان سد النهضة، بما لا يؤثر على حصة مصر من المياه، إذ يعد نهر النيل هو المصدر الرئيسي للمياه في مصر.