خبير يستبعد الحرب في الشرق الأوسط بسبب الصراع بين إيران والسعودية

أعلن مدير معهد الدراسات الشرقية بأكاديمية العلوم الروسية، فيتالي نعومكين، أن السيناريو العسكري في الشرق الأوسط بسبب الصراع بين المملكة العربية السعودية وإيران غير واقعي، وليس هناك دولة واحدة في المنطقة مهتمة بالحرب.

وقال نعومكين خلال حديثه على قناة "روسيا24": "يبدو لي أن السيناريو العسكري غير واقعي، المنطقة (الشرق الأوسط) بالطبع، مضطربة، وشهدت العديد من موجات القلق والاضطرابات، وكانت هناك ثورات، وانقلابات، وحروب، لم تكن موجودة. والمنطقة في طور التحول الجاد، ولكن لا أقول اليوم، إن الأحداث ذاهبة مباشرة إلى الحرب، ولن أقول ذلك. أولا، لا يوجد لاعبون مهتمون حقا بالحرب لا إقليميين ولا عالميين".

وأشار نعومكين إلى أن الولايات المتحدة، على الرغم من وجود عدد كبير من "الصقور" في السلطة، لكنها لا تميل إلى تحمل مثل هذه المخاطر السياسية الكبيرة، لأن مثل هذه المخاطر يمكن أن "تقتل" فرصة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقا للخبير، فإن إقالة مستشار الأمن القومي دونالد ترامب لجون بولتون كانت في المقام الأول بسبب موقفه الثابت من إيران.

ونوه نعومكين إلى أن موقف روسيا في الشرق الأوسط يزداد قوة اليوم.

ووفقا له، فإن روسيا تعمل بنجاح في سوريا، وتحافظ بنجاح على توازن المصالح، وتحترم السيادة والسلامة الإقليمية، وتقف على مسافة متساوية من جميع اللاعبين في الشرق الأوسط.