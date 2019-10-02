بوتين: إيران تعتقد أنها لا تملك شروطا متساوية للحوار مع واشنطن لكنها ترغب في تسوية العلاقات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إيران تعتقد أنها لا تملك شروطا متساوية للحوار مع واشنطن ، لكنها بالتأكيد ترغب في تسوية العلاقات من الولايات المتحدة الأمريكية.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال كلمة ألقاها اليوم الأربعاء في الجلسة العامة لأسبوع الطاقة الروسي" ، أن إيران وبسبب العقوبات الأميركية، غير قادرة على تجسيد إمكانياتها، الأمر الذي يضر بالاقتصاد والطاقة العالميين."تمتلك إيران إمكانات هائلة، فهي لاعب كبير جدًا في سوق الطاقة العالمي، لكن مع الأسف، بسبب سياسة العقوبات التي تفرضها الإدارة الأميركية، لا يمكن لإيران أن تجسد قدراتها بشكل كامل، وفي رأيي، هذا ضار جدًا للاقتصاد العالمي ككل، وللطاقة العالمية، لأنها [العقوبات] لا توفر فرصة لضمان التشغيل المستقر لهذا القطاع".

يتبع...