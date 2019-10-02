العدل الأمريكية تغلق تحقيقات "فساد" الشركات الإيطالية في الجزائر

أغلقت وزارة العدل الأمريكية نهائيا التحقيق حول تهم فساد للشركة الإيطالية للمحروقات “إيني” في الجزائر، ليضاف إلى ملف سايبام الذي كانت قد قبرته العدل الأمريكية قبل مدة.

ذكرت الشركة الإيطالية في بيان نشر على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت، أن وزارة العدل الأمريكية قررت حفظ ملف التحقيق في قضايا فساد للشركة في الجزائر ونيجيريا، مشيرة إلى أنها تلقت بارتياح، تأكيدا من العدل الأمريكية بشأن انتهاء تحقيقها وفقا لتشريعات مكافحة الفساد الأمريكية، والمتعلقة بانشطة شركة"إيني" في الجزائر ونيجيريا.

وبهذا الإجراء تكون وزارة العدل الأمريكية قد أغلقت التحقيقات في شبهات فساد شركات إيطالية بالجزائر، وحفظت الملفات نهائيا، حيث كان ذات الدائرة الوزارية قد قبرت مكلف التحقيق في أنشطة “سايبام” في الجزائر”، بعد أن كانت قد فتحته في العام 2013، واستمر على غاية 2015.

يذكر أن شركة "سايبام" قد تم تغريمها بـ 4 مليون دينار في المحاكمة التي جرت وقائعها بمجلس قضاء الجزائر في فيفري 2016، لكن مجلس قضاء العاصمة كان قد أبلغ قبل أسابيع الطرف الايطالي أن الأحكام تعتبر لاغية وسيتم فتح التحقيق في القضية مجددا بعد استئناف جديد في القضية، واستمرار الحجر علة حسابين بنكيين لها يتوفران على 71 مليون أورو.